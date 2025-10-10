Tessa’s wens komt uit: feest met een échte DJ

WINTERSWIJK – De wens van Tessa van der Meer uit de Wensboom van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk is uitgekomen. Ze droomde van “een feest met een echte DJ, samen met de cliënten van Tante Truus” – en dat werd werkelijkheid op de nieuwe locatie van zorgorganisatie Estinea in Eibergen.

Muziek en dans op een warme middag

DJ Old Pie, oftewel Patricia Kaak uit Winterswijk, maakte samen met haar collega Kees het feest compleet. De cliënten lieten zich niet afschrikken door de hitte: zodra hun favoriete nummers klonken, werd er volop gezongen en gedanst.

Begeleider Liesbeth Klein Hesselink vertelt enthousiast:

“Ze keken er al weken naar uit. Geweldig dat we dit op onze nieuwe locatie konden vieren. We hebben alles in huis om er een feest van te maken – en dat is gelukt!”

Ook DJ Patricia genoot zichtbaar:

“Als ik met mijn muziek mensen zo blij kan maken, geeft dat mij enorm veel energie. Fantastisch hoe iedereen meezong, ondanks de warmte!”

De Wensboom van SKB

De duurzame Wensboom werd in november onthuld bij het 40-jarig jubileum van het SKB. Het kunstwerk, ontworpen door Daan de Leeuw, is tot stand gekomen met hulp van cliënten van regionale zorginstellingen. Bezoekers, patiënten en medewerkers kunnen er hun wens achterlaten; een speciaal comité kiest regelmatig wensen om uit te laten komen.

🔗 Meer info: wish3.nl/skb

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?

