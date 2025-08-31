Test je digitale balans in Bibliotheek Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Van maandag 1 tot en met zaterdag 6 september organiseert Bibliotheek Lichtenvoorde de ‘Digitale balans test’. Bezoekers kunnen ontdekken hoe gezond hun verhouding is tussen online en offline leven.

De test speelt in op het dagelijks gebruik van smartphones en sociale media. “Scrollen, liken, appen, swipen, gamen en bingen zijn voor veel mensen vanzelfsprekend geworden. Maar heb je het eigenlijk wel onder controle?” aldus de organisatie.

Met de Digitale balans test wil de bibliotheek bezoekers bewust maken van hun mediagebruik en handvatten bieden om hier eventueel verandering in te brengen.

📅 1 t/m 6 september 2025

📍 Bibliotheek Lichtenvoorde

💶 Gratis deelname

🔗 www.oostachterhoek.nl/activiteiten

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in