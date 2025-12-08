The Bullfight viert 20-jarig jubileum in Koppelkerk Bredevoort

BREDEVOORT – De Rotterdamse ‘pop noir’-band The Bullfight geeft op zaterdag 20 december 2025 een jubileumconcert in de Koppelkerk. De formatie, bekend om haar filmische en sfeervolle muziek, viert twintig jaar bandgeschiedenis met de release van de driedelige retrospectieve collectie The Storm Behind Our Smiles. In Bredevoort brengt de groep een selectie van deze muzikale terugblik.

The Bullfight begon in 2004 toen Thomas van der Vliet en Nick Verhoeven samen songs gingen schrijven. Hun melancholische en zorgvuldig gecomponeerde nummers groeiden uit tot ware parels, gedragen door een veelzijdige bezetting met onder meer cello, viool, orgel en piano. Het jubileumalbum biedt een overzicht van hun oeuvre en toont verschillende kanten van het verhaal dat de band de afgelopen twee decennia heeft opgebouwd.

De groep ontving eerder lovende recensies voor projecten zoals Murder Ballads (2019) en de spoken word-plaat Some Divine Gift (2022), waaraan o.a. Henry Rollins, Barry Hay en Spinvis meewerkten. Begin 2024 verscheen Amen, Demon, de soundtrack bij de roman Het interview van Van der Vliet.

Datum: zaterdag 20 december 2025

⏰ Tijd: 20.30 uur (zaal open 20.00 uur)

📍 Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

💶 Kosten: €17,50 vvk / €20,- aan de deur

🔗 Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda

