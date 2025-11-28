Top 10: de leukste kerstmarkten rondom Oost Gelre dit jaar

41 keer bekeken

LICHTENVOORDE – De decembermaand staat in de Achterhoek traditioneel in het teken van lichtjes, glühwein en winterse gezelligheid. Ook dit jaar zijn er in en rond Oost Gelre talloze kerstmarkten te vinden, variërend van kleine ambachtelijke markten tot grote winterfairs met muziek en straattheater. Reisblog Reischeck.nl bracht het aanbod in kaart. Streekgids zet de 10 meest sfeervolle kerstmarkten in de regio op een rij.

Volgens veel organisatoren leeft de behoefte aan lokale winterevents sterk. “Mensen zoeken juist in december naar knusheid en ontmoeting dichtbij huis,” klinkt het bij meerdere marktorganisaties.

De top 10 kerstmarkten in de buurt

1. Kerstmarkt De Makerstraat – Lichtenvoorde (13 dec)

Ambacht, vintage, workshops en live muziek op de Galileïstraat 5. 10.00–16.00 uur, €2,- entree.

2. Kerstmarkt Bredevoort – Bredevoort (13 dec)

Volledig centrum in kerstsfeer met zangkoren, midwinterhoornblazers en kinderactiviteiten. Gratis entree.

3. De Gulle Smid – Winterswijk (7 dec)

Markt met 30 kraampjes, vuurkorven en muziek. Winterswijks Muziek Theater speelt scènes uit Scrooge.

4. Kerst op de Lappenbrink – Winterswijk (13 & 14 dec)

19e-eeuwse sfeer, straattheater en dagelijks een familievoorstelling rond de familie Willink. Gratis.

5. Kerstmarkt Meddosestraat – Winterswijk (13 & 14 dec)

Tientallen kraampjes, streekproducten, kinderactiviteiten en muziek.

6. Bjarki Historische Kerstmarkt – Westendorp (19–21 dec)

Fantasy/viking-kerstmarkt met vuurshows, boogschieten en kinderdorp. €2,50 entree.

7. Kerstmarkt Eibergen – Eibergen (14 dec)

Ruim 40 kramen, talentenjacht, draaimolen en marshmallow-roosteren. Gratis.

8. Winterdag Ruurlo – Ruurlo (7 dec)

Kramen, optredens, brandweerdemonstraties en kinderactiviteiten in het centrum.

9. Kerstmarkt Borculo – Borculo (19 & 20 dec)

Kerstmarkt bij Proeflokaal01 met muziek, warme hapjes en glühwein.

10. Magische Kerstmarkt – Neede (13 dec)

Tientallen kramen, Dickens-figuranten, muziek en Winterfestival op het Vlearmoesplein.

