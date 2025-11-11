Top 2000 Café: één avond feest in City Lido Groenlo

GROENLO – Op zaterdag 6 december 2025 verandert City Lido in Groenlo in het ultieme Top 2000 Café. Een avond vol herkenbare hits, gezelligheid en muzikale verrassingen. Presentatrice Chiara van Bergen leidt het programma, terwijl het Vestingstadorkest onder leiding van dirigent Marcel Loff de zaal vult met iconische nummers uit de legendarische Top 2000.

Lokale talenten Tim Ebbers en Esther Weelink zorgen met hun krachtige stemmen voor extra muzikale glans. Na het concert neemt een DJ het stokje over om de dansvloer te vullen met hits van toen en nu. Of je nu komt om te luisteren, te zingen of te dansen – deze avond belooft één groot feest van herkenning te worden.

📅 Datum: Zaterdag 6 december 2025

🕰 Tijd: Deuren open 19.30 uur, show start 20.30 uur

📍 Locatie: City Lido, Kerkstraat 6, 7141 BA Groenlo

💶 Toegang:

– Voorverkoop €15 (excl. €1 servicekosten)

– Aan de deur €17,50

🔗 Tickets: citylido.eventgoose.com

Wist-je-dat Het Vestingstadorkest trad vorig jaar ook op in een uitverkochte City Lido tijdens de Top 2000-editie, waar het publiek luidkeels meezong met klassiekers van Queen, The Eagles en U2.