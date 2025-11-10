Top 2000 Live! trapt tour af in De Mattelier: muzikale achtbaan met warm hart

25 keer bekeken

GROENLO – De Mattelier is vrijdag 21 november het decor van de allereerste try-out van Serious Hits Top 2000 Live!: drie uur lang de grootste klassiekers, Nederpop-meezingers, disco en recente hits. Een 24-koppige bezetting van professionele muzikanten jaagt in hoog tempo door de Top 2000, met veel samenzang en dansbare momenten.

De show heeft ook een maatschappelijk doel: een deel van de opbrengst gaat naar Kinderhulp, voor kinderen die in armoede opgroeien. “We willen meer doen dan entertainen. Muziek verbindt — nu ook met een goed doel,” aldus organisator Serious Events Live.

Bedrijven kunnen zich als sponsor verbinden aan de tour én Kinderhulp (mail: sponsoring@seriousevents.live). Kaarten kosten €27,50 en zijn te koop via De Mattelier en – zolang de voorraad strekt – aan de zaal.

📅 Wanneer: vr 21 november 2025, 20.30–±23.30

📍 Waar: De Mattelier, Groenlo

💶 Tickets: €27,50

🔗 Kaartverkoop: demattelier.nl/tickets

