Topmuzikanten brengen ode aan legendarische The Band in Ulft

ULFT – Een select gezelschap van Nederlandse topmuzikanten brengt op zaterdag 8 november 2025 in De DRU Cultuurfabriek in Ulft een eerbetoon aan de legendarische formatie The Band. De tribute-formatie And The Band Played On bestaat uit leden van Normaal, De Dijk, Guus Meeuwis en Sjako! en staat bekend om haar authentieke rootsgeluid.

Tijdens het concert klinken klassiekers als The Weight, Up on Cripple Creek en The Shape I’m In. De zeven muzikanten wisselen, net als hun voorbeelden destijds, regelmatig van instrument en bezetting, wat elk optreden een dynamisch karakter geeft.

Na uitverkochte shows in onder meer Paradiso en het Patronaat, doet de band nu voor de vierde keer een clubtour. Verwacht een avond vol muzikale energie, driestemmige zang en eerbetoon aan de invloedrijke Canadees-Amerikaanse groep die de geschiedenis van de popmuziek mede vormgaf.

📅 Datum: zaterdag 8 november 2025

📍 Locatie: De DRU Cultuurfabriek, Ulft

💶 Tickets & info: www.dru-industriepark.nl

Wist je dat…

De originele The Band ooit begon als begeleidingsgroep van rocklegende Bob Dylan? Hun unieke mix van folk, country en soul inspireerde generaties muzikanten — ook in Nederland.

