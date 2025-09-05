Tour de Bronckhorst keert terug op 14 september

BRONCKHORST – De tweede editie van Tour de Bronckhorst vindt plaats op zondag 14 september 2025 met start en finish bij het gemeentehuis in Hengelo (Gld). De gratis tocht is bedoeld om leden van de vijf Bronckhorster wielerverenigingen én niet-leden te laten samen fietsen in groepen van maximaal twaalf. Evenard Lieverdink (Tourclub Zelhem) ontwierp drie lussen van 33 km die allemaal langs het gemeentehuis komen.

’s Middags (13.00–15.00 uur) trapt de gemeente het programma Doortrappen in Bronckhorst af, onderdeel van de landelijke campagne om veilig te blijven fietsen tot je 100ste. Er zijn vijf routes van ca. 20 km voor gewone fiets, e-bike en driewieler. Door korte overlaps zijn ze te combineren tot circa 100 km. Routes zijn beschikbaar als GPX en op papier; publicatie staat gepland voor donderdag 11 september op de gemeentelijke website. De Doortraproute Vorden bevat bovendien enkele mooie gravelstroken (geschikt voor racefietsen met 33 mm banden en gravelbikes).

Op het fietsveiligheidsparcours oefenen deelnemers veilig op- en afstappen, obstakels en stuurvaardigheid. Er zijn fitheidstesten, leefstijltips van leefstijlcoach Sophie Loohuis en de eerste 20 testers ontvangen een voucher t.w.v. €10 bij aanschaf van een fietshelm.

“We willen het plezier in fietsen combineren met veiligheid en ontmoeting. Iedereen kan meedoen—van doortrapper tot debutant,” aldus de organisatie.

📅 Wanneer: zondag 14 september 2025, vanaf 09.00 uur (Doortrappen 13.00–15.00)

📍 Waar: Gemeentehuis Bronckhorst, Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

💶 Kosten: gratis deelname

🔗 Aanmelden & routes: www.bronckhorst.nl/tourdebronckhorst