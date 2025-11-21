Try-out oudejaarsconference Frans Miggelbrink in Bibliotheek Winterswijk
WINTERSWIJK – Cabaretier Frans Miggelbrink komt op dinsdag 9 december naar de Bibliotheek Winterswijk voor een try-out van zijn nieuwe oudejaarsconference ‘Raps op huus an!’. De voorstelling begint om 19.30 uur.
Miggelbrink kijkt op zijn kenmerkend nuchtere en humoristische manier terug op het afgelopen jaar. Met herkenbare verhalen, scherp geobserveerde dorpssituaties en een flinke scheut sarcasme neemt hij het Achterhoekse leven onder de loep. De try-out biedt publiek de kans om al vóór de jaarwisseling een eerste glimp op te vangen van zijn nieuwste voorstelling.
Bibliotheekdirecteur (suggestie) zegt hierover:
“Frans weet als geen ander hoe je met humor naar jezelf en je omgeving kijkt. Deze try-out past perfect bij de tijd van het jaar én bij Winterswijk.”
📅 Dinsdag 9 december 2025 – 19.30 uur
📍 Bibliotheek Winterswijk
💶 € 12,50 (niet-leden) / € 10,00 (leden)
🔗 www.oostachterhoek.nl/activiteiten
