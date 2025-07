Tuinvlindertelling 2025: help vlinders tellen vanuit je tuin

De jaarlijkse landelijke Tuinvlindertelling gaat vrijdag 11 juli weer van start. Tot en met zondag 13 juli roept De Vlinderstichting iedereen in Nederland op om een kwartier vlinders te tellen in de tuin of op het balkon. Ook in de Achterhoek kunnen inwoners zo hun steentje bijdragen aan het beschermen van deze kleurrijke insecten.

Vorig jaar was de atalanta de meest getelde vlinder, gevolgd door de dagpauwoog en het klein koolwitje. Welke soorten dit jaar opvallen, is nog even afwachten – mogelijk verschijnt er een verrassende nieuwkomer in de top.

Waarom vlinders tellen?

Vlinders zijn gevoelige indicatoren voor veranderingen in het milieu en het klimaat. Door jaarlijks te tellen, ontstaat een goed beeld van hoe het met vlinders in stad en dorp gaat – en dus ook met de biodiversiteit in tuinen. Uit de tellingen blijkt dat het aantal vlinders al jaren afneemt. Vorig jaar werd zelfs het laagste aantal sinds 1990 gemeld.

“Juist in tuinen kunnen we veel doen voor vlinders,” aldus De Vlinderstichting. “Met bloeiende planten en rupsenplanten maak je je tuin aantrekkelijk voor vlinders én bijen.”

Meedoen is eenvoudig

Tellen kan op een zonnig moment tussen 10.00 en 17.00 uur. Je noteert 15 minuten lang welke vlindersoorten je ziet en geeft het hoogste aantal per soort tegelijk door op www.tuintelling.nl. Ook als je géén vlinders ziet, is het belangrijk dit in te vullen.

Voor kinderen is er een vrolijk doe-boek vol puzzels en weetjes, gratis te downloaden via de website van De Vlinderstichting.

Meer informatie, herkenningskaarten en tips zijn te vinden op www.vlinderstichting.nl.

