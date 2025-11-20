Tweede inloopavond woningbouwplan Werenfriedstraat op 26 november

17 keer bekeken

ZIEUWENT – De gemeente Oost Gelre houdt op woensdag 26 november een tweede inloopavond over het woningbouwplan aan de Werenfriedstraat. Op het grasveld langs de straat moeten in totaal 30 woningen komen voor starters, doorstromers en senioren: 25 koopwoningen en 5 huurwoningen.

Bezoekers krijgen het aangepaste schetsplan en het beeldkwaliteitsplan te zien. In het nieuwe ontwerp zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het plan dat in mei werd gepresenteerd. Het beeldkwaliteitsplan laat zien welke eisen straks gelden voor de uitstraling van de woningen, zoals materiaalgebruik, kleuren, dakvormen en erfafscheidingen.

Inschrijven voor een kavel is nog niet mogelijk. De gemeente geeft wel inzicht in de planning en licht toe hoe de verkoop van de koopwoningen straks wordt georganiseerd. Een aparte aanmelding voor de bijeenkomst is niet nodig, al verwacht de gemeente veel belangstelling.

📅 26 november 2025, 18.30 – 21.00 uur

📍 Kantine RKZVC, Zieuwent

💶 Inloopavond, gratis toegang

🔗 Meer info: website Bouwen en wonen in Oost Gelre

