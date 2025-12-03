Uitverkochte Mattelier geniet van Top 2000 Concert Inter Nos

GROENLO – De mannenzangvereniging Inter Nos heeft 29 november voor een uitverkochte zaal in De Mattelier een energiek en sfeervol Top 2000 Concert neergezet. Het publiek reageerde enthousiast op een avond vol bekende hits, uitgevoerd met veel plezier en vakmanschap.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Inter Nos trad op met gastkoor Vocal Group AmaZing en werd muzikaal ondersteund door Dominica Eyckmans en Jeroen van Keulen. Pianist Gerard Geurts en drummer André van Avesaat completeerden het ensemble. Het geheel stond onder leiding van dirigente Esther Gotink–Van der Heijden.

Volgens de organisatie was de avond een groot succes. “Je voelt aan alles dat het publiek dit soort concerten waardeert. De reacties waren warm en enthousiast,” laat Inter Nos weten. Ook voor de koorleden zelf was het een bijzondere avond: “We hebben met enorm veel plezier gezongen.”

Het concert werd vastgelegd door ZSOM Omroep Groenlo. De opnames verschijnen binnenkort op het YouTube-kanaal van Inter Nos en zijn tevens op USB-stick te bestellen.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)