Uitverkochte Mattelier geniet van Top 2000 Concert Inter Nos
GROENLO – De mannenzangvereniging Inter Nos heeft 29 november voor een uitverkochte zaal in De Mattelier een energiek en sfeervol Top 2000 Concert neergezet. Het publiek reageerde enthousiast op een avond vol bekende hits, uitgevoerd met veel plezier en vakmanschap.
Inter Nos trad op met gastkoor Vocal Group AmaZing en werd muzikaal ondersteund door Dominica Eyckmans en Jeroen van Keulen. Pianist Gerard Geurts en drummer André van Avesaat completeerden het ensemble. Het geheel stond onder leiding van dirigente Esther Gotink–Van der Heijden.
Volgens de organisatie was de avond een groot succes. “Je voelt aan alles dat het publiek dit soort concerten waardeert. De reacties waren warm en enthousiast,” laat Inter Nos weten. Ook voor de koorleden zelf was het een bijzondere avond: “We hebben met enorm veel plezier gezongen.”
Het concert werd vastgelegd door ZSOM Omroep Groenlo. De opnames verschijnen binnenkort op het YouTube-kanaal van Inter Nos en zijn tevens op USB-stick te bestellen.
