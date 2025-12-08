Unieke infuusfiets voor jonge patiënten SKB dankzij Achterhoekse samenwerking

Overhandiging infuusfiets. V.l.n.r.: Jeroen van den Bosch (Ideeënfabriek CIVON), student Ruben Koehorst (Graafschap College), Ayden Persad (HAN University of Applied Sciences), Edwin Maalderink (bestuurder SKB), Kayh Arink (Tafelronde 42) met zoon Noah, Jelle Hegeman (voorzitter Tafelronde 42), Bas Vaarwerk (kinderarts SKB) en Boy Rozenberg. - Foto: PR

WINTERSWIJK – De Kind- en Jongerenafdeling van Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) heeft een speciaal ontwikkelde infuusfiets ontvangen, bedoeld voor kinderen van drie tot zes jaar die tijdens een opname een infuus nodig hebben. Dankzij de fiets kunnen zij tóch vrij spelen op de afdeling. De infuusfiets is tot stand gekomen door een bijzonder regionaal initiatief van Tafelronde 42 Winterswijk-Groenlo, Ideeënfabriek CIVON en studenten van het Graafschap College en HAN University of Applied Sciences.

De wens voor een passende infuusfiets bestond al langer, maar bestaande modellen sloten niet aan op het infuussysteem van het SKB. Studenten Ruben Koehorst (Graafschap College) en Ayden Persad (HAN) ontwierpen daarom een maatwerkmodel. Tafelronde 42 zamelde het benodigde geld in en CIVON begeleidde het technische ontwerp.

Voorzitter Jelle Hegeman noemt het een voorbeeld van regionale kracht: “We zijn trots dat we dit samen in de Achterhoek mogelijk hebben gemaakt. Kinderen kunnen dankzij deze fiets weer vrij spelen tijdens hun opname.”

Kinderarts Bas Vaarwerk en bestuurder Edwin Maalderink namen de fiets vrijdag 5 december in ontvangst. Vaarwerk benadrukt het belang ervan: “Kinderen met een infuus zijn vaak minder mobiel. Dankzij deze infuusfiets kunnen ze weer bewegen. Dat helpt echt bij het herstel.”

Ook CIVON spreekt van een project dat de Achterhoek typeert. “Slimme oplossingen hoeven niet van ver te komen. Dit is een fiets van, voor en door de Achterhoek,” aldus Jeroen van den Bosch.

