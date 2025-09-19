Vanuit Doetinchem nieuw netwerk voor bordspelindustrie

DOETINCHEM – Van Mens-erger-je-niet tot Catan: bordspellen verbinden generaties. Toch krijgen ze in Nederland en Vlaanderen vaak minder aandacht dan boeken of videogames. Vanuit Doetinchem is daarom een nieuw initiatief gestart: Dutch Boardgame Industry (DBGI). Dit netwerk bundelt de krachten van spelauteurs, uitgevers, winkeliers, media en andere professionals om de sector zichtbaarder en sterker te maken.

De aftrap vond plaats tijdens een besloten industrieborrel in Ede, waar tientallen professionals uit Nederland en Vlaanderen samenkwamen. Cabaretier en spelauteur Robert Brouwer opende de avond met een prikkelende boodschap: “Waarom is er wel een boekenbijlage in de krant, maar geen spellenkatern? We praten over ontlezing, maar wie let er op ontspeling?”

DBGI wil met netwerkbijeenkomsten, gezamenlijke promotie en ambassadeurs de waarde van bordspellen onderstrepen – niet alleen in de huiskamer, maar ook richting media, onderwijs, zorg en politiek. Initiatiefnemer Ruben Kwaaitaal: “In een tijd waarin veel individueel gebeurt, laat de spellenwereld zien hoe waardevol het is om samen te zijn en plezier te maken. Dat gun ik iedereen.”

💶 Lidmaatschap: informatie via de website

🔗 www.dbgi.nl

