Varsseveld klaar voor 13e editie Kramp Run

VARSSEVELD – Zaterdag 13 september verandert Varsseveld opnieuw in een hardlooparena tijdens de dertiende editie van de Kramp Run. Van jong talent tot internationale toppers: duizenden toeschouwers verzamelen zich rondom het Kerkplein om de lopers aan te moedigen.

De aftrap is om 16.15 uur met de Kidsrun (1 km) voor kinderen tot en met 9 jaar, gevolgd door de Jeugdrun (2 km) voor 10- tot 15-jarigen. Beide afstanden zijn gratis toegankelijk en eindigen met een medaille én een verkoelende traktatie.

Om 16.50 uur staat de inclusieve Framerun op het programma, speciaal voor sporters met een beperking. De deelnemers racen 12 minuten lang zoveel mogelijk rondjes om de kerk op een framerunner.

De populairste afstand, de Recreanten- en Businessrun (5 km), start om 17.30 uur. De route gaat niet alleen door het centrum, maar ook dwars door de bedrijfshallen van Svedex en Kramp, waar muziek en lichtshows zorgen voor extra energie. De opbrengst gaat zoals ieder jaar naar stichting Kanjers voor Kanjers.

Het hoogtepunt volgt om 18.30 uur met de Ducona Pet Packaging Toprun 5 km, waarin topatleten uit Nederland en België strijden om snelle tijden en het parcoursrecord van 14:01. Tegelijkertijd wordt ook het Achterhoeks kampioenschap 5 km gelopen, met sterke regionale deelnemers zoals Ruben Garretsen (AVA ’70), Luca Greven (Argo) en Babet Haring (Ulft).

Voorzitter Wim de Korte kijkt uit naar de dag: “Alle voorbereiding is gedaan. We gaan knallen!”

📅 Zaterdag 13 september 2025

📍 Varsseveld, Kerkplein

💶 Kidsrun/Jeugdrun/Framerun gratis, 5 km runs volgeboekt

🔗 www.kramprun.nl

