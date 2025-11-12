Verkeershinder bij viaduct Walterbosch door werkzaamheden

109 keer bekeken

GROENLO – Tussen maandag 24 november en vrijdag 5 december voert aannemer Noaber18 in opdracht van Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan het viaduct Walterbosch, waar de N18 over de N319 loopt. De aannemer verwijdert de tijdelijke ondersteuningsconstructie, reinigt het viaduct en voert betonherstel uit.

Tijdens de werkzaamheden wordt de parallelweg langs de N319 volledig afgesloten voor verkeer. Dit geldt van maandag 24 november 07.00 uur tot vrijdag 5 december 16.00 uur. Fietsers en ander langzaam verkeer kunnen omrijden via de Zwolseweg en de Oude Winterswijkseweg. Bewoners blijven bereikbaar per auto. Op de N319 zelf is sprake van beperkte hinder door overstekend werkverkeer, begeleid door verkeersregelaars.

Daarnaast is de N319 in de nachten van donderdag 27 en vrijdag 28 november tussen 19.00 en 06.00 uur afgesloten. Verkeer wordt dan omgeleid.

De ondersteuningsconstructie werd in 2023 uit voorzorg aangebracht, nadat berekeningen wezen op een mogelijk verminderde draagkracht van de korte liggers. Nieuwe berekeningen tonen aan dat dit niet nodig is, waardoor de constructie nu wordt verwijderd. De lange liggers aan de zijkant zijn echter nog beschadigd door een aanrijding in 2021. Hierdoor blijft de aangepaste rijbaanindeling op de N18 – met een kortere invoegstrook – voorlopig bestaan. Een besluit over volledige vervanging van het viaduct moet nog landelijk worden genomen.

