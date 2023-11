Vervanging van fietsbrug Den Sliem in Groenlo

GROENLO – De fietsbrug over de Slinge bij industrieterrein Den Sliem in Groenlo, een voormalige spoorbrug die sinds 1972 in gebruik is, wordt vervangen. Uit recente inspecties blijkt dat de brug het einde van zijn technische levensduur heeft bereikt.

De werkzaamheden aan de brug, die oorspronkelijk deel uitmaakte van de spoorverbinding tussen Winterswijk en Neede, start op vrijdag 10 november. De verwachting is dat de nieuwe brug medio december gereed zal zijn.

Gedurende de vervangingsperiode zal er een omleidingsroute voor fietsers van kracht zijn. De gemeente Oost Gelre adviseert fietsers om rekening te houden met extra reistijd en de bewegwijzering ter plaatse te volgen.

Misschien heb je dit gemist