Veur Mekare?! wint Bloemencorso Lichtenvoorde 2025
LICHTENVOORDE – Corsogroep Veur Mekare?! is de grote winnaar van het 96e Bloemencorso Lichtenvoorde. Met hun wagen Oogcontact behaalden zij 5790 punten en lieten daarmee Vedut Nogal (5760) en Hooiland (5130) nipt achter zich.
De Theaterprijs én de Publieksprijs gingen naar Vedut Nogal met hun creatie Leedvermaak. Daarmee vierde de groep haar 40-jarig jubileum in stijl. Vedut Nogal kreeg 1175 publieksstemmen en bleef daarmee Lansink-Bluiminck (IJsbrekers, 964 stemmen) en Corsoclub Boschlaan (Reuzenpanda’s, 850 stemmen) voor.
Voorzitter Thijs Kroezen blikte tevreden terug op de optocht. “Alles zat mee: het weer, de toeschouwers, de kwaliteit van de wagens. Het was een prachtig corso waar de hele gemeenschap trots op mag zijn.”
Uitslagen Bloemencorso Lichtenvoorde 2025
Grote Wagens – Vakjuryprijs
-
Veur Mekare?! – Oogcontact (5790)
-
Vedut Nogal – Leedvermaak (5760)
-
Hooiland – Bolster (5130)
-
Lansink-Bluiminck – IJsbrekers (5100)
-
Geschud(t) – Miereneter (4890)
-
6Kamp – Heremiet (4800)
-
Boschkempers – Ik flieg naar de maan! (4590)
-
Corsoclub Boschlaan – Reuzenpanda’s (4560)
-
Groep Rensing – Cohesie (4440)
-
Groep Marneth – Rijgers (4380)
-
Kwintet – GRUWELIJK (4170)
-
De Lummels – Stoomkracht (4110)
-
Zieuwentseweg – Verhuld in ijskou (4050)
-
Teeuws – Schatbewaarder (3990)
-
Groep van Ons – Slingerapen (3960)
-
Harbers-Paul – Stadsgezichten (3780)
-
De Witte Brug – Nachtwacht (3720)
-
Van Reedestraat – CROWDCONTROL (3690)
Theaterprijs
-
Vedut Nogal – Leedvermaak
-
De Lummels – Stoomkracht
-
Geschud(t) – Miereneter
-
Zieuwentseweg – Verhuld in ijskou
-
De Witte Brug – Nachtwacht
-
Harbers-Paul – Stadsgezichten
-
Van Reedestraat – CROWDCONTROL
-
Teeuws – Schatbewaarder
Publieksprijs
-
Vedut Nogal – Leedvermaak (1175)
-
Lansink-Bluiminck – IJsbrekers (964)
-
Corsoclub Boschlaan – Reuzenpanda’s (850)
-
Veur Mekare?! – Oogcontact (643)
-
De Lummels – Stoomkracht (607)
CorsoKIDS
Opstapklasse
-
Elin Pierik – Space Scooter (1510)
-
Ole Pierik – Big Fish (1450)
-
Diede Pierik – Dahliaprinses (1280)
Kiezelklasse
-
De Schoppe kids – Mario karts (1510)
-
De Kletskoppen – Oeps! (1410)
-
Candy Girls – Snoepkraam (1220)
-
De Drakenkids – Joris en de Draak (1170)
-
De Voetbalboys – Longa ’30 95 jaar! (1010)
-
Labubu friends – Labubu’s spelen in de bloemen (1000)
-
De Vriendengroep – Basketbal (980)
-
BSO Humankind – Barry de Bikkel (940)
-
De Onsjes – Banaanhangwagen (920)
Keiklasse
-
Rensing kids – Deze piraten gaan voor goud! (1290)
-
Kleintje Buurt – Boomhut bouwen (1110)
-
Marneth Kids – Go Pikachu (1100)
-
Veurmekids – Op de kiek gezet (1055)
-
LB jeugd – De parels van LB! (1050)
-
Teeuws kids – Tjilp! (1020)
-
Corsokids Zieuwentseweg – De pinguïns van Madagascar (950)
-
Lummelkids – Luchtballon (930)
-
De Boschlaan Kids – Angels & Stitch (870)
-
Witte Brug kids – GRRR… (830)
Keiplus
-
6Kamp Kids – Vikings (1600)
CorsoKIDS Figuratieprijs
-
6Kamp Kids – Vikings
CorsoKIDS Publieksprijs
-
6Kamp Kids – Vikings
Loterij Bloemencorso
-
Lotnr. 38664 – €250
-
Lotnr. 42081 – €125
-
Lotnr. 39835 – €50
… t/m 15 prijzen (laatste 10x €25).
Prijswinnaars publieksstemming & voorspelling
-
Publieksstemming: Tanja Bouwhuis (Winterswijk) – 4 entreekaarten + 4 tribunekaarten.
-
Voorspelling maquettepresentatie: Thaisa Rougoor (Lichtenvoorde) – 4 entreekaarten + 4 tribunekaarten.
Wist je dat het Bloemencorso Lichtenvoorde sinds 2012 is opgenomen op de UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed?
