Vierde editie Achterhoek Pride van start in juni

ACHTERHOEK – De maand juni staat opnieuw in het teken van diversiteit en inclusie tijdens de vierde editie van de Achterhoek Pride. Gedurende de hele maand vinden verspreid over de regio tal van activiteiten plaats onder het motto: Iedereen mag zichzelf zijn in de Achterhoek.

Van borrels tot lezingen, van creatieve workshops tot wandel- en fietstochten: het programma is gevarieerd en voor iedereen toegankelijk. Dit jaar is gemeente Oude IJsselstreek de gastgemeente. De feestelijke opening op 1 juni én de afsluiting op 29 juni vinden plaats op het DRU Industriepark in Ulft. Aanmelden hiervoor kan via www.achterhoekpride.nl.

Daarnaast is er gelegenheid om samen met andere Achterhoekers deel te nemen aan Pride-evenementen in de regio, zoals Zutphen Pride (juni), Roze Woensdag in Nijmegen (juli) en Bocholt Pride in Duitsland (augustus). Organisaties, scholen en verenigingen die in juni aandacht willen besteden aan Pride kunnen op de website meer informatie vinden.

Wie zelf tot de regenbooggemeenschap behoort en graag in contact wil komen met anderen, kan ook ná juni terecht bij Achterhoek Pride. Neem contact op via info@achterhoekpride.nl voor de mogelijkheden.

