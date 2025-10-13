Vijf ventilatietips voor het najaar
Nu de herfst zijn intrede doet, zetten veel mensen ramen en ventilatieroosters dicht om warmte binnen te houden. Toch is juist dan goed ventileren belangrijk. Dagelijks komt er in een woning gemiddeld tien liter vocht vrij door koken, douchen en ademen. Zonder voldoende ventilatie blijven vocht en vervuilde lucht in huis, wat kan leiden tot schimmel en een ongezond binnenklimaat.
In één op de tien Nederlandse huizen komt schimmel voor. Bovendien is in veel woningen meer fijnstof aanwezig dan buiten. Slechte ventilatie is vaak de boosdoener. Met deze vijf tips houd je de lucht in huis schoon, zónder dat je energierekening omhoogschiet.
1️⃣ Maak roosters schoon – Houd ventilatieroosters altijd open en maak ze minstens één keer per jaar schoon met een borstel of stofzuiger.
2️⃣ Laat lucht doorstromen – Zorg dat onder binnendeuren minimaal 1,5 cm ruimte zit of zet deuren op een kier.
3️⃣ Gebruik zelfregelende roosters – Deze passen zich aan de winddruk aan en voorkomen tocht én energieverlies.
4️⃣ Maak ventilatie slim – Met CO₂- en vochtsensoren ventileert je systeem alleen wanneer het nodig is.
5️⃣ Investeer in modern ventilatiesysteem – Denk aan een energiezuinige gelijkstroombox, vraaggestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning.
Een goed werkend ventilatiesysteem is niet alleen beter voor je gezondheid, maar bespaart ook energie.
💨 “Met de juiste ventilatie blijft je huis fris, comfortabel én energiezuinig,” aldus milieudeskundigen van verbeterjehuis.nl.
🔗 www.verbeterjehuis.nl/isoleren-en-ventileren/ventilatie
Wist je dat in een gemiddeld huishouden jaarlijks meer dan 3.000 liter vocht door koken, douchen en ademen vrijkomt? Ventileren helpt om dat vocht kwijt te raken en schimmel te voorkomen.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- De gracht van Groenlo: water dat eeuwen verhalen vertelt 3
- Koninklijke Erepenning voor Toneelvereniging Advendo bij 100-jarig jubileum 1
- Het jaar dat Groenlo stad werd 1
- Nieuwe stichting neemt sporthal Den Elshof over 1
- Gewichtsbeperking ingesteld voor Antinkbrug in Groenlo 1
- Bladkorven weer terug in Bronckhorst 1
Trending deze week
- De gracht van Groenlo: water dat eeuwen verhalen vertelt 3
- Het jaar dat Groenlo stad werd 1
- Koninklijke Erepenning voor Toneelvereniging Advendo bij 100-jarig jubileum 1
- Bladkorven weer terug in Bronckhorst 1
- Gewichtsbeperking ingesteld voor Antinkbrug in Groenlo 1
- Nieuwe stichting neemt sporthal Den Elshof over 1