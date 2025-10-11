Vleermuis Etalage-Puzzeltocht in Neede!

NEEDE – De VVV Neede organiseert – na het succes van vorig jaar – opnieuw de etalage-puzzeltocht “Op jacht naar de vleermuis!”. Een leuke en gratis herfstactiviteit voor jong en oud.

Van vrijdag 17 oktober tot en met vrijdag 1 november kunnen deelnemers in de Oudestraat, Ruwenhofstraat, richting Scapino en Borculoseweg speuren naar papieren vleermuizen in de etalages. Op elke vleermuis staat een letter die samen een geheime zin vormen.

De jachtkaart met deelnemende winkels is verkrijgbaar bij de VVV-winkel, Oudestraat 52c in Neede.

Wie de zin weet te ontrafelen en de kaart inlevert bij de VVV, maakt kans op een prijs. Kinderen tot en met 12 jaar krijgen bovendien een leuke attentie.

De prijswinnaar wordt bekendgemaakt op 3 november.

📅 17 oktober – 1 november 2025

📍 Centrum Neede

💶 Deelname: gratis

📍 Startpunt & inleverpunt: VVV Neede, Oudestraat 52c

🔗 Meer info: www.vvvneede.nl

Wist je dat de etalagepuzzeltocht vorig jaar meer dan 200 kinderen en gezinnen trok die samen het centrum van Neede opvrolijkten met hun speurtocht?

