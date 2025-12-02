Vogelstroper op heterdaad aangehouden in natuurgebied Achterhoek
ACHTERHOEK – In een natuurgebied van Natuurmonumenten is dinsdag 25 november een man op heterdaad aangehouden voor vogelstroperij. De arrestatie volgde na een langdurig onderzoek door BOA-boswachters van Natuurmonumenten en politie Achterhoek West.
Al langere tijd waren er signalen van illegale vangactiviteiten. De verdachte werd gevolgd tot zijn woonadres, waar politie en BOA’s een doorzoeking deden. In schuren en voertuig troffen zij mistnetten, lokmateriaal – waaronder vuurdoornbessen – en zes ongeringde goudvinken aan. De vogels zijn door een dierenarts gecontroleerd en daarna teruggezet in het wild. Mistnetten en vangmateriaal zijn in beslag genomen.
Volgens Natuurmonumenten was de actie alleen mogelijk dankzij intensieve samenwerking. Boswachters herkennen verdachte situaties snel, terwijl de politie aanvullende bevoegdheden heeft om strafbare feiten vast te leggen. Vogelvangst is bovendien lastig te bewijzen.
Initiatieven zoals Groen Netwerk Groen Café SSIG (Samen Sterk in Gelderland) versterken die samenwerking, met partners als Provincie Gelderland, Omgevingsdienst Achterhoek en de Marechaussee.
