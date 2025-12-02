Vogelstroper op heterdaad aangehouden in natuurgebied Achterhoek

ACHTERHOEK – In een natuurgebied van Natuurmonumenten is dinsdag 25 november een man op heterdaad aangehouden voor vogelstroperij. De arrestatie volgde na een langdurig onderzoek door BOA-boswachters van Natuurmonumenten en politie Achterhoek West.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (2) 👎 Niet leuk (0)

Al langere tijd waren er signalen van illegale vangactiviteiten. De verdachte werd gevolgd tot zijn woonadres, waar politie en BOA’s een doorzoeking deden. In schuren en voertuig troffen zij mistnetten, lokmateriaal – waaronder vuurdoornbessen – en zes ongeringde goudvinken aan. De vogels zijn door een dierenarts gecontroleerd en daarna teruggezet in het wild. Mistnetten en vangmateriaal zijn in beslag genomen.

Volgens Natuurmonumenten was de actie alleen mogelijk dankzij intensieve samenwerking. Boswachters herkennen verdachte situaties snel, terwijl de politie aanvullende bevoegdheden heeft om strafbare feiten vast te leggen. Vogelvangst is bovendien lastig te bewijzen.

Initiatieven zoals Groen Netwerk Groen Café SSIG (Samen Sterk in Gelderland) versterken die samenwerking, met partners als Provincie Gelderland, Omgevingsdienst Achterhoek en de Marechaussee.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (2) 👎 Niet leuk (0)