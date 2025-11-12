Volgende stap gezet voor woningbouwplan Hiddinks Weide
HENGELO (Gld) – De gemeente Bronckhorst zet een volgende stap in de ontwikkeling van de nieuwe wijk Hiddinks Weide aan de noordrand van Hengelo (Gld). Het college van B en W heeft ingestemd met het voorlopig stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan. Deze plannen vormen de basis voor het aanpassen van het omgevingsplan, dat naar verwachting begin 2026 in procedure gaat.
Het plan omvat circa 200 woningen, waarvan ruim 60 procent betaalbaar zal zijn. Wethouder Emmeke Gosselink (Wonen) benadrukt het belang van deze ontwikkeling:
“De uitbreidingslocaties zijn bedoeld om snelheid te maken voor het grote aantal mensen dat in onze gemeente een woning zoekt. In Hiddinks Weide komen vooral woningen voor starters, gezinnen en ouderen.”
Wooncorporatie ProWonen realiseert ongeveer 50 sociale huurwoningen, voornamelijk levensloopbestendig. De wijk wordt opgezet met een autoluw karakter, brede zichtlijnen naar het buitengebied en een klimaatadaptieve inrichting.
Het ontwerp van de buurt kwam tot stand in nauwe samenspraak met omwonenden en toekomstige bewoners. Op basis van hun inbreng werd onder meer gekozen voor twee verkeersontsluitingen in plaats van één.
Hiddinks Weide bestaat straks uit twee deelgebieden:
-
Boskamer – een groen, beschut woongebied;
-
Weidezicht – een open buurt met zicht op het landschap.
De ontwikkeling is in handen van Whoon (voorheen Van Wanrooij) en Roosdom Tijhuis, in samenwerking met ProWonen.
📅 Verwachte procedure wijziging omgevingsplan: januari 2026
📍 Locatie: noordrand Hengelo (Gld)
🏘️ Aantal woningen: circa 200 (ruim 60% betaalbaar, ca. 50 sociale huur)
🔗 Gemeente Bronckhorst – www.bronckhorst.nl
Wist je dat
de naam Hiddinks Weide verwijst naar de vroegere boerderijgronden in dit gebied, waar eeuwenlang werd geboerd voordat Hengelo begon uit te breiden richting het noorden?
