VPRO Tegenlicht Meet Up in Bredevoort: de maatschappelijke impact van AI
BREDEVOORT – Op vrijdag 14 november organiseert de Koppelkerk een nieuwe editie van de VPRO Tegenlicht Meet Up, ditmaal rond het thema ‘Weerbare democratie’. Centraal staat de vraag: wat is de maatschappelijke impact van kunstmatige intelligentie (AI) – en wat betekent dat voor de toekomst van onze democratie?
Tijdens de avond wordt de VPRO-documentaire Weerbare democratie vertoond, gevolgd door een gesprek met verschillende gasten, onder wie Hans Alberse (voormalig burgemeester van Oude IJsselstreek en betrokken bij Versterking Lokale Democratie) en Inou Heideman van Femme Tech Achterhoek. Ook een chatbot neemt deel aan het gesprek – als voorbeeld van hoe AI in de praktijk wordt toegepast.
Deelnemers worden uitgenodigd om mee te praten over de rol van algoritmes, desinformatie, en de invloed van digitalisering op verkiezingen en vertrouwen in de politiek.
📅 Vrijdag 14 november 2025 (inloop 18.30 uur, start 19.00 uur)
📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
💶 Gratis toegang, donaties welkom
🔗 Aanmelden via www.koppelkerk.nl/meetup
📧 Meer info: info@koppelkerk.nl
