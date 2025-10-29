Vrije inloop bij Vraag & Advies Team Aalten
AALTEN – Inwoners van Aalten die vragen hebben over hun welzijn, financiën, sociale contacten of activiteiten kunnen terecht bij het Vraag & Advies Team Aalten (VAT Aalten). Het team bestaat uit specialisten van verschillende organisaties binnen de gemeente en biedt gratis ondersteuning.
Of het nu gaat om eenzaamheid, moeite met administratie of zorgen over iemand in de omgeving — de medewerkers van het VAT denken graag mee en verwijzen zo nodig door naar passende hulp. Ook wie gewoon op zoek is naar meer contact of een sportactiviteit kan er terecht.
“Bij ons mag iedereen binnenlopen, met grote of kleine vragen,” zegt een medewerker van het team. “We helpen graag om samen een stap verder te komen.”
De inloopmomenten zijn zonder afspraak. Voor wie liever een ander tijdstip wil, is ook een afspraak op maat mogelijk.
📅 Wanneer: maandag 10.00–12.00 uur, dinsdag 16.30–18.30 uur
📍 Waar: Gemeentekantoor, Hofstraat 8, Aalten
💶 Kosten: gratis
🔗 Meer informatie: www.aalten.nl | e-mail: vat@aalten.nl
Wist je dat het Vraag & Advies Team Aalten is opgericht om inwoners sneller te helpen bij vragen over zorg en welzijn, zonder dat ze meteen een officiële aanvraag hoeven te doen?
