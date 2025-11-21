Vrije kaartverkoop Pronkzittingen
GROENLO – Carnavalsliefhebbers kunnen zich opmaken: op vrijdag 28 november start de vrije kaartverkoop voor de jaarlijkse Pronkzittingen in Brouwhuis De Lange Gang. De verkoop vindt plaats in de bar van De Lange Gang. Vanaf 19.30 uur gaan de deuren open en om 20.30 uur begint de loting voor de beschikbare kaarten.
Wie er op de eerste avond naast grijpt, krijgt vanaf 4 december nog een kans: eventuele resterende kaarten gaan dan in de verkoop bij Antonius Slijterij & Proeflokaal in Groenlo.
De Pronkzittingen staan bekend als avonden vol sketches, muziek, dans en humor, en behoren tot de populairste evenementen van het Grolse carnaval. Zoals ieder jaar spreidt de organisatie de voorstellingen uit over meerdere dagen in januari.
Data Pronkzittingen 2026
-
8 januari – 1e Pronkzitting
-
9 januari – 2e Pronkzitting
-
10 januari – 3e Pronkzitting
-
11 januari – 4e Pronkzitting
-
15 januari – 5e Pronkzitting
-
16 januari – 6e Pronkzitting
-
17 januari – 7e Pronkzitting
De verwachting is dat de belangstelling opnieuw groot zal zijn. De organisatie adviseert bezoekers daarom op tijd aanwezig te zijn bij de kaartverkoop.
