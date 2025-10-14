Vrijwilligers gezocht voor 25e Nationale Natuurwerkdagen in de Achterhoek en Liemers
LAREN(Gld) – Op vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november vieren de Nationale Natuurwerkdagen hun 25e editie. Ook in de Achterhoek en Liemers worden vrijwilligers gezocht om samen de natuur een handje te helpen. Van knotwilgen snoeien tot wandelpaden vrijmaken — overal is hulp welkom.
Op Landgoed Verwolden in Laren (Gld) worden wilgen geknot om nestgelegenheid te behouden voor onder andere steenuilen, weidevogels en vlinders. In Halle, langs het Schoolpad op Landgoed ’t Veld, helpen vrijwilligers met snoeien en het verwijderen van jonge boompjes zodat de historische fietsroute open en veilig blijft. En in Oud-Zevenaar wordt gewerkt aan de Wejenward en de Karekiet, waar oude rabattenbosjes weer zichtbaar worden gemaakt voor wandelaars.
De Nationale Natuurwerkdagen worden sinds 2000 georganiseerd door LandschappenNL, samen met lokale natuurorganisaties. Het evenement is uitgegroeid tot het grootste groene vrijwilligersweekend van Nederland, met jaarlijks duizenden deelnemers. “Iedereen kan meedoen — jong of oud, met of zonder ervaring,” aldus de organisatie.
📅 Wanneer: vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november 2025
📍 Locaties: o.a. Laren (Gld), Halle en Oud-Zevenaar
💶 Kosten: deelname is gratis
🔗 Aanmelden: www.natuurwerkdag.nl
Wist je dat er tijdens de eerste editie in 2000 slechts een paar honderd vrijwilligers meededen, en dat dit inmiddels is uitgegroeid tot meer dan 15.000 deelnemers verspreid over het hele land?
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- De gracht van Groenlo: water dat eeuwen verhalen vertelt 3
- Gewichtsbeperking ingesteld voor Antinkbrug in Groenlo 1
- Bladkorven weer terug in Bronckhorst 1
- Koninklijke Erepenning voor Toneelvereniging Advendo bij 100-jarig jubileum 1
- Grol JO13-2 verliest thuis van sterk FC Eibergen 1
- Grol blijft thuis ongeslagen na zege op Trekvogels 1
Trending deze week
- Het jaar dat Groenlo stad werd 1
- Grol blijft thuis ongeslagen na zege op Trekvogels 1
- Grol JO13-2 verliest thuis van sterk FC Eibergen 1
- De gracht van Groenlo: water dat eeuwen verhalen vertelt 3
- Koninklijke Erepenning voor Toneelvereniging Advendo bij 100-jarig jubileum 1
- Bladkorven weer terug in Bronckhorst 1