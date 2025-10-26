Vrolijke peutervoorstelling Gemopper in de bibliotheek
OOST GELRE – Peuters en kleuters kunnen zich verheugen op een vrolijk theateravontuur. Op vrijdag 7 november om 10.00 uur speelt het PEERtoftheater de interactieve voorstelling Gemopper in de Bibliotheek Lichtenvoorde. Een week later, op donderdag 13 november om 10.00 uur, is de voorstelling ook te zien in de Bibliotheek Groenlo.
In Gemopper volgen de kinderen Eend, die niemand heeft om mee te spelen. Terwijl een donkere wolk boven haar hoofd steeds groter wordt, proberen haar vrienden met vrolijke ideeën de dag te redden — misschien zelfs met een feest! De voorstelling zit vol muziek, humor en herkenbare emoties, speciaal voor jonge kinderen.
📅 Data: vrijdag 7 november (Lichtenvoorde) & donderdag 13 november 2025 (Groenlo)
🕙 Tijd: 10.00 uur
📍 Locaties: Bibliotheek Lichtenvoorde en Bibliotheek Groenlo
💶 Toegang: gratis (aanmelden gewenst)
🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/activiteiten
Wist je dat het PEERtoftheater al meer dan twintig jaar voorstellingen maakt voor de allerkleinsten, waarin spel, muziek en fantasie altijd centraal staan?
