VVN geeft opfriscursus autorijden voor 65-plussers in Oost Gelre
HARREVELD – Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de gemeente Oost Gelre organiseren een gratis VVN Opfriscursus Auto voor automobilisten van 65 jaar en ouder. In twee informele bijeenkomsten frissen deelnemers hun kennis van verkeersregels en -gedrag op en bespreken zij actuele situaties zoals e-bikes, turborotondes en nieuwe belijning. “Je rijdt vaak op routine. Even bijspijkeren geeft zekerheid en rust in het verkeer,” aldus VVN.
De cursus bestaat uit twee sessies van maximaal twee uur (met pauze). Deelnemers worden op beide dagen verwacht. Wie wil, kan aanvullend een praktijkrit in de eigen auto doen met persoonlijke tips. Er is geen examen; het doel is veiliger en zelfverzekerder rijden. De bijeenkomsten zijn op dinsdag 18 november (10.00–12.00 uur) en woensdag 26 november (14.00–16.00 uur) in Dorpshuis ’t Kempken, Ursulastraat 2 in Harreveld. Het verkeer verandert snel en fysieke vaardigheden (zicht, gehoor, reactievermogen) kunnen naarmate de leeftijd vordert mee veranderen. Deze cursus helpt om bij te blijven en het rijplezier te behouden.
Aanmelden
Inschrijven kan t/m maandag 10 november via de website van VVN of per e-mail naar steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN Opfriscursus Oost Gelre (naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer vermelden). Een bevestigingsbrief volgt een week vooraf.
📅 18 & 26 november 2025
📍 Dorpshuis ’t Kempken, Ursulastraat 2, Harreveld (Oost Gelre)
💶 Gratis (aanmelden verplicht)
🔗 Meer info & aanmelding: www.vvn.nl
