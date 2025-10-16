Wandelen bij Supermaan over de Lochemse Berg

LOCHEM – Onder een heldere herfstlucht organiseert Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) op woensdag 5 november een bijzondere vollemaanwandeling over de Lochemse Berg. Tijdens deze editie schittert een Supermaan, ook wel de Maan van de Jagers genoemd. Omdat de maan die avond het dichtst bij de aarde staat, lijkt ze groter en helderder dan anders.

Samen met de boswachter trekken de deelnemers in het donker het bos in. Of de maan nu vol zichtbaar is of schuilgaat achter wolken, de avond belooft een magische sfeer. Onderweg vertelt de boswachter over de dieren van de nacht en de natuur van de Lochemse Berg. Op de top wacht een prachtig uitzicht over het verlichte landschap.

“De Lochemse Berg heeft in de nacht iets mystieks,” vertelt de boswachter. “Wie goed luistert, hoort uilen roepen en het ritselen van nachtdieren tussen de bladeren.”

De wandeling start om 19.30 uur en duurt ongeveer twee uur. Deelnemers wordt geadviseerd stevige schoenen te dragen. De tocht is geschikt voor stabiele wandelaars vanaf 12 jaar.

📅 Datum: woensdag 5 november 2025, 19.30 uur

📍 Locatie: Lochemse Berg

💶 Kosten: €10 p.p., donateurs GLK €5 p.p. (op vertoon van pas)

🔗 Meer info & reserveren: www.glk.nl/excursies

