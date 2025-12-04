Weer een heerlijk muziekweekend bij Rockcafé Taste
GROENLO – Rockcafé Taste pakt in het weekend van 13 en 14 december opnieuw uit met live muziek. Op zaterdag staat er een nieuwe editie van K.U.D.O.® (Kom Uit De Oefenruimte) gepland, gevolgd door een stevige dosis southern rock op zondagmiddag met Copperhead County.
Zaterdag 13 december – K.U.D.O.®
Tijdens K.U.D.O.®-avonden krijgen opkomende bands de kans om podiumervaring op te doen. Taste organiseert vier edities per jaar; alle avonden voor 2026 zijn al volgeboekt.
Deze editie speelt Taste drie bands:
-
Backroad – Twentse coverband met klassiekers uit het rockgenre.
-
Splitterbox – Vier ervaren muzikanten met nieuw eigen werk.
-
Gallon – Stonerpunk met brute energie en moddervette riffs, bekend van hun album Solid Ground (2024).
Aanvang: 21.00 uur stipt (zaal open 20.00 uur)
Toegang: gratis
Zondag 14 december – Copperhead County
Op zondag om 15.30 uur brengt de Nederlandse southern-rockband Copperhead County een show in de stijl van Blackberry Smoke en The Outlaws. De band toert door heel Europa en bracht eerder de EP Enjoy the Ride (2019), het album Brothers (2020) en het meest recente Homebound (2022) uit – geproduceerd met hulp van Matt Wallace (o.a. R.E.M. en Maroon 5).
Zaal open: 14.30 uur
Tickets: verkrijgbaar via rockcafetaste.stager.co
(https://rockcafetaste.stager.co/shop/default)
