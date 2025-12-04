Weer een heerlijk muziekweekend bij Rockcafé Taste

GROENLO – Rockcafé Taste pakt in het weekend van 13 en 14 december opnieuw uit met live muziek. Op zaterdag staat er een nieuwe editie van K.U.D.O.® (Kom Uit De Oefenruimte) gepland, gevolgd door een stevige dosis southern rock op zondagmiddag met Copperhead County.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Zaterdag 13 december – K.U.D.O.®

Tijdens K.U.D.O.®-avonden krijgen opkomende bands de kans om podiumervaring op te doen. Taste organiseert vier edities per jaar; alle avonden voor 2026 zijn al volgeboekt.

Deze editie speelt Taste drie bands:

Backroad – Twentse coverband met klassiekers uit het rockgenre.

Splitterbox – Vier ervaren muzikanten met nieuw eigen werk.

Gallon – Stonerpunk met brute energie en moddervette riffs, bekend van hun album Solid Ground (2024).

Aanvang: 21.00 uur stipt (zaal open 20.00 uur)

Toegang: gratis

Zondag 14 december – Copperhead County

Op zondag om 15.30 uur brengt de Nederlandse southern-rockband Copperhead County een show in de stijl van Blackberry Smoke en The Outlaws. De band toert door heel Europa en bracht eerder de EP Enjoy the Ride (2019), het album Brothers (2020) en het meest recente Homebound (2022) uit – geproduceerd met hulp van Matt Wallace (o.a. R.E.M. en Maroon 5).

Zaal open: 14.30 uur

Tickets: verkrijgbaar via rockcafetaste.stager.co

(https://rockcafetaste.stager.co/shop/default)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)