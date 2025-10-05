Weer in de Achterhoek – 5 oktober

De dag start in de Achterhoek met regen en grijze wolken, maar rond het middaguur wordt het tijdelijk droger. In de middag breekt af en toe de zon door bij temperaturen van 13 tot 14 graden. Later in de middag en avond volgen opnieuw enkele buien. De wind waait matig uit het zuidwesten.

Tip: Tussen 12.00 en 15.00 uur is het beste moment om eropuit te gaan.

