Weer in de Achterhoek – 6 oktober
Vandaag blijft het overwegend bewolkt met weinig tot geen zon. De middagtemperaturen liggen tussen de 15 en 16 °C. Er wordt geen grote kans op buien verwacht, al kan er af en toe wat lichte motregen vallen. De wind komt zwak tot matig uit het zuidwesten.
👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening
Tip: Neem een dunne regenjas mee voor de zekerheid.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening
Meest geliked deze week
Op basis van likes (7 dagen)
- BommelWereld opent poorten: kasteel verwelkomt vrijdag eerste bezoekers 31
- VIV Open Bedrijvendagen Varsseveld: zes dagen innovatie en ontmoeting 4
- Creatieve herfstworkshop bij Kringloop Aktief in Groenlo 4
- De Oude Calixtus: hartslag van Grolle, door de eeuwen heen 3
- Open Bedrijvendag Oost Gelre 2025 opent deuren in Groenlo 2
- Achterhoekse Archeologiedag op 11 oktober in Eibergen 1
Trending deze week
Stijgers van nu (7 dagen)
- BommelWereld opent poorten: kasteel verwelkomt vrijdag eerste bezoekers 31
- De Oude Calixtus: hartslag van Grolle, door de eeuwen heen 3
- Creatieve herfstworkshop bij Kringloop Aktief in Groenlo 4
- Groenlo loopt massaal mee met 37e Kanonsloop 1
- Pianotalent Roman Fediurko speelt Beethoven en Rachmaninov in Koppelkerk 1
- Open Bedrijvendag Oost Gelre 2025 opent deuren in Groenlo 2