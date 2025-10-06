ma 6 okt — Groenlo: 12°C • 8°–13° meer weer →

Weer in de Achterhoek – 6 oktober

Vandaag blijft het overwegend bewolkt met weinig tot geen zon. De middagtemperaturen liggen tussen de 15 en 16 °C. Er wordt geen grote kans op buien verwacht, al kan er af en toe wat lichte motregen vallen. De wind komt zwak tot matig uit het zuidwesten.

Tip: Neem een dunne regenjas mee voor de zekerheid.

