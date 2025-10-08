wo 8 okt — Groenlo: 13°C • 13°–15° meer weer →

Weer in de Achterhoek – 8 oktober

Vandaag wordt het bewolkt met weinig kans op zon. De middagtemperatuur bereikt ongeveer 15‑16 °C. Er wordt geen aanzienlijke neerslag verwacht. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten.

Tip: Een waterafstotende jas is handig voor de zekerheid, ook al blijft het waarschijnlijk droog.

