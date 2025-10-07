Weer in de Achterhoek – 8 oktober

Vandaag blijft het de hele dag bewolkt, met weinig kans op zonnestralen. De middagtemperatuur loopt op tot zo’n 16 tot 17 °C. Buien worden niet verwacht. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten.

Tip: Ook al blijft het droog — een lichte jas is geen overbodige luxe vandaag.

