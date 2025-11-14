Weerman Jordi Huirne geeft lezing over klimaat en weersrecords in Winterswijk
WINTERSWIJK – Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert op zondag 30 november een lezing door RTL-weerman Jordi Huirne over klimaatverandering en bijzondere weersrecords in de regio. De bijeenkomst start om 15.00 uur en wordt gehouden in samenwerking met kouderecordwinterswijk.nl.
Winterswijk staat nationaal bekend om zijn extreme temperaturen. Het absolute laagterecord van –27,4 graden uit 1942 is nog altijd één van de meest sprekende voorbeelden. Door de huidige klimaatverandering lijkt dat record voorlopig niet meer te worden verbroken. Tegelijkertijd stijgen de zomertemperaturen: meerdere keren werd in de afgelopen jaren 35 graden overschreden, met recent zelfs 37 graden als piek.
Tijdens de lezing gaat Huirne in op de manier waarop weer ontstaat, hoe Achterhoekse wolken worden geclassificeerd, en welke meetmethoden worden gebruikt. Daarnaast vertelt hij over zijn werk achter de schermen bij RTL en hoe weermannen de informatie voor televisie presenteren. “Het weer in Winterswijk blijft mij altijd verrassen,” zegt Huirne. “Juist die extremen maken deze regio bijzonder.”
De lezing is geschikt voor iedereen die meer wil weten over weer, klimaat en lokale weersverschijnselen.
Datum: zondag 30 november 2025
Locatie: Bibliotheek Oost-Achterhoek, Winterswijk
Aanvang: 15.00 uur
Kosten: € 7,50 (niet-leden), € 5,00 (leden)
Website: oostachterhoek.nl/activiteiten
