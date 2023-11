Weerswaarschuwing (code Geel) voor de Achterhoek: Verwachte Sneeuwval

ACHTERHOEK – Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven vanwege de verwachte weersomstandigheden. Vanaf de tweede helft van de middag bestaat er in het oosten van het land een verhoogde kans op plaatselijke gladheid door sneeuwval.

De eerste sneeuw wordt vanaf een uur of drie verwacht en kan in sommige delen van de Achterhoek intensief zijn. Hoewel de temperaturen naar verwachting net boven het vriespunt zullen liggen, is er een potentieel dat de sneeuw zich ophoopt op koudere oppervlakten, zoals gras, voertuigen en buitenmeubilair. Op de wegen kan de sneeuw voor gladheid zorgen, wat de rijomstandigheden kan bemoeilijken.

Het wordt aangeraden om de reisplannen te heroverwegen en indien mogelijk niet-essentiële reizen uit te stellen. Voor diegenen die reizen, is het raadzaam om voorzichtig te zijn en de snelheid aan te passen aan de weersomstandigheden. Weggebruikers wordt geadviseerd om de actuele weersvoorspellingen en verkeersinformatie in de gaten te houden voor updates.

Dit bericht wordt vanaf dinsdag 28 november 2023 aangemerkt met Archief'.

