Wereldlichtjesdag bij Het Noasman: lichtjes van liefde en verbondenheid

BELTRUM – Over de hele wereld worden op zondag 14 december om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor alle kinderen die worden gemist. Zo ontstaat een wereldwijde “lichtjesslinger van liefde”. Ook bij Het Noasman in Beltrum wordt deze ontroerende ceremonie gehouden.

De avond wordt verzorgd door Pauline van Veen en Sabine Kupper, die samen een warme en intieme sfeer creëren. De ceremonie bestaat uit woorden van troost, muziek van singer-songwriter Timo van der Sande en het noemen van de namen van de gemiste kinderen. Als het weer het toelaat, volgt een korte wandeling met een lichtritueel.

Iedereen die zich verbonden voelt – ouders, broers, zussen, grootouders, vrienden of leerkrachten – is welkom om samen stil te staan bij liefde en gemis. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met koffie, thee of warme chocolademelk. Voor kinderen is er een knutselhoekje.

Aanmelden is gewenst via info@paulinevanveen.nl. Wie een persoonlijk verhaal of gedicht wil delen, kan dit bij de aanmelding aangeven.

📅 Zondag 14 december

📍 Het Noasman, Meenweg 4, Beltrum

⏰ Inloop vanaf 18.00 uur, aanvang ceremonie 18.30 uur

💶 Gratis toegang

📧 info@paulinevanveen.nl

Wist je dat Wereldlichtjesdag ieder jaar op de tweede zondag van december wordt gehouden, zodat er over de hele wereld 24 uur lang licht brandt voor gemiste kinderen?