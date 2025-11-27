Werkzaamheden Richterslaan van 1 t/m 5 december
LICHTENVOORDE – Van 1 tot en met 5 december wordt gewerkt aan de Richterslaan, ter hoogte van de Kerkhoflaan en de komgrens. Overdag, tussen 9.00 en 15.30 uur, is slechts één rijbaan open. Verkeersregelaars leiden het verkeer in goede banen. Wie richting de N18 moet, wordt geadviseerd de Richterslaan zoveel mogelijk te vermijden.
In de spits blijven beide rijbanen beschikbaar. Verkeer vanaf de N18 krijgt voorrang om opstoppingen op de provinciale weg te voorkomen.
De werkzaamheden zijn een voorbereiding op de herinrichting van de Richterslaan volgend jaar. De gemeente pakt nu alvast twee punten aan: de komgrens wordt duidelijker en veiliger gemaakt, zodat automobilisten beter zien wanneer ze de bebouwde kom binnenrijden, en de bocht van de fietspaden bij het kruispunt wordt aangepast voor een veiligere oversteek.
