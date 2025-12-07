Wethouder Emmeke Gosselink stopt na verkiezingen in 2026

BRONCKHORST – Wethouder Emmeke Gosselink uit Steenderen heeft aangekondigd dat zij na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026 niet terugkeert in het college. Gosselink trad in 2022 aan met onder meer wonen en ruimtelijke ordening in haar portefeuille en zette zich de afgelopen vier jaar met grote betrokkenheid in voor de gemeente.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Onder haar leiding werden belangrijke stappen gezet binnen de pijler ‘Mooi wonen in vitaal Bronckhorst’. Zo zitten er inmiddels ruim 1.600 nieuwe woningen in de pijplijn en zijn 350 huizen opgeleverd. Hiermee werd op diverse plaatsen in de gemeente de basis gelegd voor meer betaalbare koop- en huurwoningen.

Over haar vertrek zegt Gosselink: “Ik ben een ontdekkingsreiziger. Het is tijd om verder te ontdekken waar ik mijn passie om onze leefwereld mooier en socialer te maken, kan voortzetten. Tot maart zet ik mij nog volledig in voor het prachtige Bronckhorst.”

De gemeente verliest daarmee een wethouder die al decennialang voortbouwt op een familiegeschiedenis van maatschappelijke betrokkenheid. Tot aan de verkiezingen blijft zij zich inzetten voor inwoners, ondernemers en organisaties in Bronckhorst en de Achterhoek.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)