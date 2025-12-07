Wethouder Emmeke Gosselink stopt na verkiezingen in 2026
BRONCKHORST – Wethouder Emmeke Gosselink uit Steenderen heeft aangekondigd dat zij na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026 niet terugkeert in het college. Gosselink trad in 2022 aan met onder meer wonen en ruimtelijke ordening in haar portefeuille en zette zich de afgelopen vier jaar met grote betrokkenheid in voor de gemeente.
Onder haar leiding werden belangrijke stappen gezet binnen de pijler ‘Mooi wonen in vitaal Bronckhorst’. Zo zitten er inmiddels ruim 1.600 nieuwe woningen in de pijplijn en zijn 350 huizen opgeleverd. Hiermee werd op diverse plaatsen in de gemeente de basis gelegd voor meer betaalbare koop- en huurwoningen.
Over haar vertrek zegt Gosselink: “Ik ben een ontdekkingsreiziger. Het is tijd om verder te ontdekken waar ik mijn passie om onze leefwereld mooier en socialer te maken, kan voortzetten. Tot maart zet ik mij nog volledig in voor het prachtige Bronckhorst.”
De gemeente verliest daarmee een wethouder die al decennialang voortbouwt op een familiegeschiedenis van maatschappelijke betrokkenheid. Tot aan de verkiezingen blijft zij zich inzetten voor inwoners, ondernemers en organisaties in Bronckhorst en de Achterhoek.
