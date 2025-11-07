Winteravonden op Huis Verwolde: terug in de tijd
LAREN (Gld) – Wanneer de dagen korter worden en de avonden langer, keert Huis Verwolde in Laren terug naar de sfeer van vroeger. Tijdens de sfeervolle Winteravonden op Verwolde in november en december ervaren bezoekers hoe het leven op het landhuis eruitzag in de tijd van de baron.
Tijdens een avondrondleiding neemt een gids je mee door de prachtig ingerichte kamers op de hoofd- en eerste verdieping. De haard brandt, de kaarsen flakkeren en achter de gesloten luiken lijkt het alsof de bewoners elk moment kunnen binnenlopen. De tocht begint in het onderhuis — waar vroeger het personeel woonde — met koffie of thee en gebak. Zelfs de wandeling over de donkere Jonker Emilelaan naar het schaars verlichte huis hoort bij de beleving.
📅 Data: 6, 14, 15 (Museumweekend Achterhoek) en 20 november, 4 en 11 december 2025
🕖 Tijd: inloop 19.00 uur, start rondleiding 19.45 uur
📍 Locatie: Huis Verwolde, Laren (Gld)
💶 Entree: €18,50 | Museumkaart/Donateurs: €5,00 (incl. koffie/thee en gebak)
🔗 Reserveren verplicht: www.glk.nl/verwolde
