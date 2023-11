Winterswijk zet lokale muziektalenten in de spotlight tijdens de Dag van de Achterhoekse Popmuziek

WINTERSWIJK – Op 18 november staat bol van muzikaal talent tijdens de tiende editie van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek (DAP). Dit jaarlijkse evenement, dat zijn oorsprong vindt in 2014, heeft zich ontpopt tot een toonaangevend festival dat de diversiteit en rijkdom van de Achterhoekse popmuziek etaleert. Meer dan dertig locaties openen hun deuren voor een dag vol liveoptredens, waarbij honderden Achterhoekse muzikanten het beste van zichzelf geven.

, gelegen aan de Roelvinkstraat 2 in Winterswijk, transformeert voor deze gelegenheid in een bruisend muziekcafé. Bezoekers kunnen hier van 19:00 tot 23:00 uur genieten van een breed scala aan muzikale acts, waaronder hiphop, hardstyle en pop. De line-up belooft een avond vol variatie met optredens van Next Generation, Julia Wagendorp/Maud, Sven Ros, Just That, Marjolijn van der Zaag, DAN Mango, Maslo’s Equipe en Black Picasso.

De Dag van de Achterhoekse Popmuziek is meer dan een showcase; het is een gratis toegankelijke viering van muzikaal talent dat de Achterhoek rijk is. Voor meer details over de tiende editie van DAP en het volledige programma, bezoek http://dagvandeachterhoeksepopmuziek.nl/.

