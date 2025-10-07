Winterswijkse Cultuurbus sluit seizoen af met laatste rit

WINTERSWIJK – De Winterswijkse Cultuurbus rijdt donderdag 23 oktober voor de laatste keer dit jaar. Afwijkend van eerdere edities vertrekt de bus dit keer niet op vrijdag, zodat meer mensen de kans krijgen om mee te gaan. Na afloop gaat de historische touringcar in de winterstalling. In 2026 keert de bus terug met nieuwe culturele uitstapjes.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Deze slotrit voert deelnemers naar het Stadsmuseum in Doetinchem, waar de tentoonstelling Lang Leve Kunst wordt bezocht. De middagtocht duurt van 12.45 tot 17.00 uur. De kosten zijn €15 per persoon, inclusief vervoer, entree en koffie.

Aanmelden kan tot en met 16 oktober bij Ira Wunnekink via ira@boogiewoogie.nl of telefonisch: 06-25155359. Het aantal plaatsen is beperkt. De opstaplocatie is in ieder geval Museumwerkplaats Transit Oost, met mogelijk extra opstapplekken afhankelijk van de aanmeldingen. De bus is niet rolstoeltoegankelijk, maar rollatorgebruikers kunnen wel mee.

De Cultuurbus is een samenwerking van Museumwerkplaats Transit Oost, Sociaal Team de Post, Boogie Woogie Cultuurcentrum en de gemeente Winterswijk. Het initiatief combineert cultuur, ontmoeting en nostalgie: een museumbezoek met een vleugje “schoolreisje-gevoel”.

Een deelnemer zei eerder: “Het is niet alleen een leuk uitje, maar ook een kans om samen herinneringen te maken in een bijzondere bus.”

📅 Donderdag 23 oktober 2025

📍 Stadsmuseum Doetinchem (vertrek vanaf Transit Oost, Winterswijk)

💶 €15 p.p. (incl. vervoer, koffie en entree)

🔗 Opgave: ira@boogiewoogie.nl / 06-25155359

Wist je dat de Winterswijkse Cultuurbus rijdt met een oldtimer-touringcar, waardoor elke rit een nostalgisch tintje krijgt?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)