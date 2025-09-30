Winterwonderland Lochem viert 20 jaar magie

LOCHEM – Op zaterdag 13 december 2025 verandert het Openluchttheater in Lochem opnieuw in een sprookjesachtig decor tijdens Winterwonderland. De jubileumeditie belooft extra bijzonder te worden, want het evenement viert dit jaar zijn 20-jarig bestaan.

Wat in 2005 begon als een klein winterproject, is inmiddels uitgegroeid tot een geliefde traditie in de regio. Meer dan honderd vrijwilligers zetten zich in om bezoekers een avond vol magie te bezorgen. Langs sfeervolle routes ontmoeten bezoekers sprookjesfiguren, genieten ze van zang en dans en kunnen ze zich opwarmen bij het kampvuur.

Voor de jubileumeditie worden naast de vertrouwde sprookjesscènes ook nieuwe acts en verrassende ontmoetingen toegevoegd. “We zijn trots dat we dit bijzondere moment samen met bezoekers en vrijwilligers mogen vieren,” aldus de organisatie. “Na twintig jaar is Winterwonderland een begrip in Lochem en ver daarbuiten.”

Winterwonderland is geschikt voor jong en oud. Voor kinderen zijn er kleurrijke figuren uit bekende verhalen zoals Encanto en Doornroosje, terwijl volwassenen rond het vuur kunnen genieten van glühwein, chocolademelk en muziek.

📅 Datum: zaterdag 13 december 2025

🕓 Tijd: 16.00 – 21.00 uur

📍 Locatie: Openluchttheater Lochem, Onderlangs 8, Lochem

💶 Entree: €4 p.p. (voorverkoop start binnenkort via de website)

🚗 Parkeren: gratis

Wist je dat Winterwonderland jaarlijks duizenden bezoekers trekt en het Openluchttheater voor één avond omtovert tot een van de grootste sprookjesbossen van de Achterhoek?

