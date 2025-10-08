Winterworkshops in Stadsboerderij Grolle: samen leren, samen ontmoeten

GROENLO – De Stadsboerderij Grolle start deze winter met drie korte cursussen voor (met name) 50/55-plussers. Doel: laagdrempelig iets nieuws leren én anderen ontmoeten. De workshops zijn mogelijk dankzij een bijdrage van het Postcode Loterij Buurtfonds en samenwerking met Stichting Culturije.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De reeks bestaat uit:

Fotograferen met je mobiel (Carolien Tesselhof) – do 6, 13, 20 nov. 2025

Kleur je hoofd stil (Rieneke Metselaar) – do 15, 22, 29 jan. 2026

Historie van Groenlo door het oog van de Stadsboerderij (Godfried Nijs) – do 5, 12, 19 feb. 2026

“Niet alleen bewegen is belangrijk bij vitaal ouder worden; daag jezelf ook eens uit om nieuwe dingen te doen,” zegt Joske Elsinghorst-van Huet (Stichting Culturije). Penningmeester Hans Goorhuis vult aan: “We willen mensen samenbrengen rond de geschiedenis van Groenlo—toegankelijk en dichtbij, met koffie klaar en desnoods de traplift.”

De Stadsboerderij profileert zich zo nadrukkelijker als ontmoetingsplek: deelnemers komen voor een cursus, maar staan tegelijk midden in het 17e-eeuwse verhaal van de stad. Vrijwilligers helpen bij ontvangst en verspreiden flyers in wijken met veel 60-plussers.

Feitenblokje

📅 Data: do 6/13/20 nov. 2025; 15/22/29 jan. 2026; 5/12/19 feb. 2026 — telkens 14.00–15.30 uur (inloop 13.30)

📍 Locatie: Stadsboerderij Grolle, Notenboomstraat, Groenlo

💶 Kosten: €10 per middag / €30 per serie (incl. koffie/thee)

🔗 Aanmelden: mail naam + mobiel + gekozen workshop naar info@stadsboerderijgrolle.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)