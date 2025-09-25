Woningvoorraad in Gelderland groeit fors minder

GELDERLAND – De woningvoorraad in Gelderland is in de eerste zeven maanden van 2025 met 3.616 woningen toegenomen. Dat is 14 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van VvE-beheerder Parel Beheer, uitgevoerd op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Met 167 nieuwe woningen per 100.000 inwoners ligt Gelderland 17 procent onder het landelijk gemiddelde. In 2021 werden er in dezelfde periode nog ruim 5.600 woningen toegevoegd; dit jaar zijn dat er 36 procent minder.

De groei komt vooral uit nieuwbouw: 3.942 woningen. Toch is dat 4 procent minder dan vorig jaar. Afgezet tegen het aantal inwoners ligt ook dat onder het landelijke gemiddelde.

Voor de Achterhoek betekent dit dat het woningaanbod nog verder achterblijft, terwijl de vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen blijft toenemen. “De druk op de woningmarkt in de regio neemt verder toe,” concludeert Parel Beheer in de analyse.

📅 Periode: jan – juli 2025

📍 Gelderland (o.a. Achterhoek)

