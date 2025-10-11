za 11 okt — Groenlo: 15°C • 12°–15° meer weer →

Woonwijk De Kwekerij: 135 energieneutrale woningen in Doetinchem

Redactie 11 oktober 2025 180
vogelvlucht

Foto: Gem. Doetinchem

DOETINCHEM – In de wijk Wijnbergen verrijst de komende jaren een nieuwe woonwijk met circa 135 energieneutrale woningen. De wijk krijgt de naam De Kwekerij en wordt natuurinclusief ingericht, met veel groen, wandelpaden en ruimte voor ontmoeting.

De gemeente werkt samen met BAM Wonen, Sité en Welling Bouw aan het project. Inmiddels zijn alle 39 particuliere kavels via loting uitgegeven. Het gaat om vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen en tiny houses. De nieuwe buurt wordt deels autovrij en krijgt extra aandacht voor biodiversiteit en duurzaam bouwen.

De gemeente Doetinchem benadrukt dat De Kwekerij een voorbeeld is van hoe wonen, duurzaamheid en natuur met elkaar worden gecombineerd. Meer informatie over het project en de uitgifte van kavels is te vinden op de website van de gemeente.

Wist-je-dat: Kopers van een kavel ontvangen een tuinbon van € 250 voor ontwerpadvies bij een lokale tuinontwerper.

