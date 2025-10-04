Workshop in Bibliotheek Winterswijk: Hoe groot is jouw online voetafdruk?

WINTERSWIJK – De Bibliotheek Winterswijk organiseert op woensdag 22 oktober een interactieve workshop over duurzaam internetgebruik. De avond begint om 19.00 uur en deelname is gratis. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/activiteiten.

Dagelijks streamen we series, sturen foto’s door en zoeken informatie online, maar zelden staan we stil bij de milieubelasting die dit veroorzaakt. Al deze activiteiten laten sporen achter in de vorm van een digitale voetafdruk.

Tijdens de workshop krijgen deelnemers inzicht in de impact van hun online gedrag. Op een toegankelijke manier wordt besproken hoe groot die voetafdruk eigenlijk is en welke eenvoudige stappen je zelf kunt zetten om duurzamer digitaal bezig te zijn. “Iedereen kan zijn internetgebruik bewuster en milieuvriendelijker maken, zonder meteen in te leveren op gemak,” aldus de organisatie.

📅 Datum: woensdag 22 oktober, 19.00 uur

📍 Locatie: Bibliotheek Winterswijk

💶 Kosten: gratis

🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/activiteiten

Wist je dat het streamen van één uur video gemiddeld evenveel energie kost als het laten branden van drie lampen tegelijk?