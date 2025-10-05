Workshop kleding pimpen met de borduurmachine in Bibliotheek Lichtenvoorde
LICHTENVOORDE – Een oud T-shirt omtoveren tot iets nieuws? Dat kan op vrijdag 17 oktober tijdens een speciale workshop in de Bibliotheek Lichtenvoorde. Vanaf 16.00 uur leren deelnemers hoe ze met een borduurmachine een eigen ontwerp op hun kleding kunnen maken.
De workshop is bedoeld voor volwassenen die willen ontdekken hoe eenvoudig en creatief werken met een borduurmachine kan zijn. “Het is een duurzame manier om je kleding een tweede leven te geven,” aldus de bibliotheek. Deelnemers wordt gevraagd zelf een T-shirt mee te nemen.
De workshop maakt deel uit van het BIEBlab, waar volwassenen kunnen experimenteren met nieuwe technologieën zoals 3D-printen en virtual reality. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en geschikt voor iedereen, ook zonder technische voorkennis.
📅 Vrijdag 17 oktober, 16.00 uur
📍 Bibliotheek Lichtenvoorde
💶 Gratis toegang
🔗 www.oostachterhoek.nl/bieblab
Wist je dat borduurmachines tegenwoordig ook foto’s en digitale ontwerpen kunnen omzetten in borduurpatronen? Zo kun je zelfs een eigen logo of afbeelding op je kleding zetten.
