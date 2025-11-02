Workshop: Maak je eigen website met WordPress
WINTERSWIJK – De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert in november twee workshops voor iedereen die wil leren hoe je zelf een website kunt bouwen met WordPress. Tijdens de bijeenkomsten leren deelnemers stap voor stap de basisbeginselen van het populaire systeem waarmee zonder programmeerkennis professionele websites kunnen worden gemaakt — ideaal voor verenigingen, hobbyprojecten of een persoonlijk portfolio.
De workshops zijn geschikt voor zowel beginners als voor mensen met enige ervaring. Er is persoonlijke begeleiding aanwezig en er wordt gewerkt op de computers van de bibliotheek.
📅 Dinsdag 11 november (19.00–21.00 uur) – Bibliotheek Winterswijk
📅 Vrijdag 14 november (14.00–16.00 uur) – Bibliotheek Lichtenvoorde
💶 Deelname: gratis, aanmelden verplicht
🔗 Aanmelden via de website van de Bibliotheek Oost-Achterhoek
Wist je dat ruim 40% van alle websites wereldwijd draait op WordPress, waaronder ook veel lokale nieuwssites en verenigingspagina’s in de Achterhoek?
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- 31e Brouwerijartikelenbeurs in Groenlo trekt verzamelaars uit binnen- en buitenland 10
- Sfeervolle drukte bij Grolsch Verzamelaarsbeurs in De Mattelier 6
- De draad van Groenlo – het verhaal van de Grolse Want 4
- Zing mee met Christmascarols in Lochem 3
- Masterclass met documentairemaker Rob Rombout in Bredevoort 3
- Infoavond in Zwolle over babbeltrucs: leren herkennen én voorkomen 2
Trending deze week
- Sfeervolle drukte bij Grolsch Verzamelaarsbeurs in De Mattelier 6
- Masterclass met documentairemaker Rob Rombout in Bredevoort 3
- 31e Brouwerijartikelenbeurs in Groenlo trekt verzamelaars uit binnen- en buitenland 10
- Infoavond in Zwolle over babbeltrucs: leren herkennen én voorkomen 2
- De draad van Groenlo – het verhaal van de Grolse Want 4
- Zing mee met Christmascarols in Lochem 3