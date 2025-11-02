Workshop: Maak je eigen website met WordPress

42 keer bekeken

WINTERSWIJK – De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert in november twee workshops voor iedereen die wil leren hoe je zelf een website kunt bouwen met WordPress. Tijdens de bijeenkomsten leren deelnemers stap voor stap de basisbeginselen van het populaire systeem waarmee zonder programmeerkennis professionele websites kunnen worden gemaakt — ideaal voor verenigingen, hobbyprojecten of een persoonlijk portfolio.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De workshops zijn geschikt voor zowel beginners als voor mensen met enige ervaring. Er is persoonlijke begeleiding aanwezig en er wordt gewerkt op de computers van de bibliotheek.

📅 Dinsdag 11 november (19.00–21.00 uur) – Bibliotheek Winterswijk

📅 Vrijdag 14 november (14.00–16.00 uur) – Bibliotheek Lichtenvoorde

💶 Deelname: gratis, aanmelden verplicht

🔗 Aanmelden via de website van de Bibliotheek Oost-Achterhoek

Wist je dat ruim 40% van alle websites wereldwijd draait op WordPress, waaronder ook veel lokale nieuwssites en verenigingspagina’s in de Achterhoek?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)